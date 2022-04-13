Уже 90 тысяч беженцев с Украины получили в России финансовую поддержку

В России беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины оказывается финансовая поддержка, уже 90 тысяч прибывших в РФ получили единовременную финансовую помощь — 10 тысяч рублей.

"Осуществлены выплаты по 90 тысячам заявлениям на общую сумму 900 миллионов рублей — 88,2% от общего количества поданных заявлений", — передаёт РИА Новости информацию, полученную от представителя экстренных служб.

Ранее беженцы из Донбасса, находящиеся в пункте временного размещения в лагере "Звезда" Ростовской области, рассказали врио руководителя МЧС РФ Александру Чуприяну, как их приняли в России. По их словам, встретили отлично, накормили горячей едой, комнаты дали и постели. Прибывшие в РФ остались довольны.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.