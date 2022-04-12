Пленные морпехи ВСУ совместно с НМ ДНР провели военную операцию в Мариуполе

Несколько сдавшихся украинских морских пехотинцев из 36-ой бригады ВСУ провели совместно с подразделениями Народной милиции ДНР спецоперацию по эвакуации с завода Ильича, что в Мариуполе, труп донбасского высокопоставленного офицера.

"Имя погибшего генерал-майора мы разглашать не в праве, однако можем сообщить — что он погиб действительно героически. Он попал в засаду непосредственно во время выполнения боевой задачи при освобождении Мариуполя", — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Отмечается, что украинские военные продолжительное время не соглашались передать тело погибшего офицера донбасским защитникам, вместо этого бойцы нацбата "Азов"* (запрещен в России) выкладывали в Интернет видеоролики со зверскими издевательствами над трупом.

По информации WarGonzo, сдавшиеся морпехи не только сообщили о местонахождении тела погибшего, но и добровольно вызвались выступить в качестве проводников.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ