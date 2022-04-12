Лидер РФ Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за помощь в организации переговоров Москвы и Киева. Как отметил российский президент, предложенная главой республики площадка походит для диалога.
"Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможным во многом благодаря личным усилиям Президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко" — заявил Путин во время пресс-конференции после переговоров с руководителем Белоруссии на космодроме Восточный.
Лукашенко в свою очередь рассказал об участии Минска в спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. Как подчеркнул президент, Белоруссия не допустит, чтобы Москве "стреляли в спину".
Ранее российский депутат Анатолий Вассерман обратил внимание на попытки Киева продвинуть свои условия в ходе переговоров. Власти РФ внимательно изучают документы по этому вопросу и не позволят себя обмануть, отметил парламентарий.
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