Путин: российско-украинские переговоры произошли благодаря Лукашенко

Лидер РФ Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за помощь в организации переговоров Москвы и Киева. Как отметил российский президент, предложенная главой республики площадка походит для диалога.

"Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможным во многом благодаря личным усилиям Президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко" — заявил Путин во время пресс-конференции после переговоров с руководителем Белоруссии на космодроме Восточный.

Лукашенко в свою очередь рассказал об участии Минска в спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. Как подчеркнул президент, Белоруссия не допустит, чтобы Москве "стреляли в спину".

Ранее российский депутат Анатолий Вассерман обратил внимание на попытки Киева продвинуть свои условия в ходе переговоров. Власти РФ внимательно изучают документы по этому вопросу и не позволят себя обмануть, отметил парламентарий.