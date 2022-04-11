Вассерман объяснил, чем грозит Киеву его попытка обмануть РФ на переговорах

Россия не позволит Киеву обманом протолкнуть собственные условия на переговорах по ситуации на Украине.

Об этом рассказывает депутат Госдумы, политический аналитик Анатолий Вассерман, проанализировав недавние слова Сергея Лаврова. Эксперт рассказал, как Киев попытался обмануть Москву на переговорах, а также объяснил, к чему могут привести такие шаги Украины.

Ранее глава МИД заявил, что украинская сторона представила новый проект соглашения с Кремлём, где изменила раньше утвержденные условия в собственную пользу. Киев фактически попытался нас обмануть, "незаметно" протолкнув удобные для себя пункты договора: условия, связанные со странами, которые выступят гарантами безопасности киевского режима, а также пунктах, связанных с полуостровом Крым.

Вассерман заметил, что подобные выходки вряд ли позволят Украине достигнуть желаемого результата. Российская строна крайне внимательно изучает документы, выявляя все попытки обмана. Такой подход Киева к заключению соглашения отнюдь не нов, и обернется для него серьезными последствиями. Москва любой ценой достигнет результата, несмотря на "хитромудрые" попытки Украины уйти от выполнения условий.

"Ну а киевские террористы могут и впредь выдвигать все новые предварительные условия для очередных раундов переговоров и как угодно фантазировать на самих переговорах: сколько веревочке ни виться, а конец будет, и петля получится", — подытожил эксперт.