EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Вассерман объяснил, чем грозит Киеву его попытка обмануть РФ на переговорах

Политика

Россия не позволит Киеву обманом протолкнуть собственные условия на переговорах по ситуации на Украине.

Вассерман объяснил, чем грозит Киеву его попытка обмануть РФ на переговорах

Об этом рассказывает депутат Госдумы, политический аналитик Анатолий Вассерман, проанализировав недавние слова Сергея Лаврова. Эксперт рассказал, как Киев попытался обмануть Москву на переговорах, а также объяснил, к чему могут привести такие шаги Украины.

Ранее глава МИД заявил, что украинская сторона представила новый проект соглашения с Кремлём, где изменила раньше утвержденные условия в собственную пользу. Киев фактически попытался нас обмануть, "незаметно" протолкнув удобные для себя пункты договора: условия, связанные со странами, которые выступят гарантами безопасности киевского режима, а также пунктах, связанных с полуостровом Крым.

Вассерман заметил, что подобные выходки вряд ли позволят Украине достигнуть желаемого результата. Российская строна крайне внимательно изучает документы, выявляя все попытки обмана. Такой подход Киева к заключению соглашения отнюдь не нов, и обернется для него серьезными последствиями. Москва любой ценой достигнет результата, несмотря на "хитромудрые" попытки Украины уйти от выполнения условий.

"Ну а киевские террористы могут и впредь выдвигать все новые предварительные условия для очередных раундов переговоров и как угодно фантазировать на самих переговорах: сколько веревочке ни виться, а конец будет, и петля получится", — подытожил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы анатолий вассерман
Sberbank
Новости
Социальная реклама в духе ИГИЛ*: украинка серпом обезглавливает солдата
Косачёв счёл бессмысленным диалог РФ с Западом в условиях экономической войны
Всемирный банк: Экономика России упадёт на 11%
Юрий Лоза: запрет Достоевского Западом – кастрация мировой культуры
Вассерман объяснил, чем грозит Киеву его попытка обмануть РФ на переговорах
Астролог предсказала "бескрайний" рост цен на газ
Сакс: события на Украине - результат игнорирования США требований Москвы
Украина и Запад увидели "ожившие мультики Путина" - Яков Кедми
Два человека погибли, семь пострадали при взрыве газа в Подмосковье
В Госдуме предложили запретить российским чиновникам выезд за границу
Популярное
Мир. Новости мира
От котла в "Азовстали" зависит судьба президентского кресла Франции

Иностранные правительства, в частности президент Франции, озаботились судьбой попавших в котёл мариупольской "Азовстали" "азовцев*" из-за страха за собственные рейтинги.

От котла в "Азовстали" зависит судьба президентского кресла Франции
Немцы освистали Шольца после его призыва к РФ вывести войска из Украины
Мир. Новости мира
Немцы освистали Шольца после его призыва к РФ вывести войска из Украины
Мир. Новости мира
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Общество
CNN показал видео о массовом голоде в России и драках за еду
Людмила Черткова "Всё будет Украина": Майдан теперь кочует по всей Европе Людмила Черткова Ирина Шлионская Мы видим прошлое и будущее, но не настоящее Ирина Шлионская Александр Артамонов Россия наладила массовый выпуск боевых БПЛА Александр Артамонов
Мир. Новости мира
МВД Украины сообщило о задержании 2,2 тысяч военнообязанных украинцев на границе
Общество
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
"Всё будет Украина": Майдан теперь кочует по всей Европе
Новости Европы
"Всё будет Украина": Майдан теперь кочует по всей Европе
Последние материалы
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Социальная реклама в духе ИГИЛ*: украинка серпом обезглавливает солдата
Косачёв счёл бессмысленным диалог РФ с Западом в условиях экономической войны
Всемирный банк: Экономика России упадёт на 11%
Юрий Лоза: запрет Достоевского Западом – кастрация мировой культуры
Вассерман объяснил, чем грозит Киеву его попытка обмануть РФ на переговорах
Астролог предсказала "бескрайний" рост цен на газ
Сакс: события на Украине - результат игнорирования США требований Москвы
Украина и Запад увидели "ожившие мультики Путина" - Яков Кедми
Два человека погибли, семь пострадали при взрыве газа в Подмосковье
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников