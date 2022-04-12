Лукашенко назвал события в Буче спецоперацией Великобритании

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об обсуждении с российским коллегой Владимиром Путиным ситуации в Буче. По словам президента республики, провокация в украинском городе является "психологической спецоперацией" Лондона.

"Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане", — сообщил Лукашенко в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Путиным на космодроме Восточный.

Вместе с этим глава Белоруссии добавил, что ФСБ РФ может рассказать о данных англичан, которые организовали данную миссию в Буче. В качестве примера имеющейся у силовиков информации президент привёл номера и марки автомобилей злоумышленников, а также пароли и адреса.

Ранее Путин заявил о формировании Москвой и Минском общего "оборонного пространства". Вместе с этим лидеры уточнили план совместных военных учений.