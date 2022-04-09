Венгрия выступила за идею независимого и беспристрастного расследования событий, произошедших в украинском городе Буча, заявил пресс-секретарь венгерского премьер-министра Берталан Хаваши. Он добавил, что Виктор Орбан осуждает массовое убийство в Буче.
"Венгрия полностью поддерживает международное расследование, цель которого — выяснить, кто совершил кровопролитие", — подчеркнул Хаваши, его цитирует венгерское агентство MTI.
Кроме того, пресс-секретарь привёл слова Орбана о том, что все зверства должны быть расследованы, а гражданское население — защищено, и именно поэтому требуется независимое расследование всех обстоятельств.
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