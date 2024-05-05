Преподаватель по йоге назвала причины заняться цигуном

Преподаватель по йоге Евгения Чумакова назвала причины, по которым стоит начать заниматься цигуном.
Цигун — это традиционная китайская практика, которая соединила движение с дыханием и медитацией. Здесь важно научиться управлять энергией (ци) внутри тела.
Благодаря техникам дыхания, которые используются в цигуне, увеличивается поступление кислорода в организм. Это улучшает кровообращение и эффективность внутренних систем, пишет "СЭ".
Еще цигун помогает улучшить ментальное состояние человека. Медитация способствует глубокому расслаблению и восстановлению организма.
Несколько причин, по которым стоит начать заниматься цигуном: снижение стресса; улучшение физических качеств; гармония с телом; активация обмена веществ; доступность.
Однако есть и противопоказания: онкология; инфекционные заболевания; острая стадия болезней сердца и легкий; повреждения позвоночника.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.