Французские ученые из Парижского института мозга провели исследование феномена "губительной волны" в мозге, которая происходит при прекращении жизнедеятельности организма.
Используя строго контролируемые условия для имитации аноксии и реоксигенации, исследователи обнаружили, что окончательное прекращение мозговой активности начинается с всплеска деполяризации нейронов, сообщает Neurobiology of Disease.
Важным открытием стало то, что "губительная волна" может быть обратимой: введение кислорода после начала аноксической деполяризации способствовало реполяризации нейронов и восстановлению их активности, что позволило реанимировать большинство подопытных животных.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.