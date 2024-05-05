Французские учёные оживили мозг крыс после смерти в лабораторных условиях

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Neurobiology of Disease: стало известно, что происходит в мозге при остановке жизни

0:44
Наука

Французские ученые из Парижского института мозга провели исследование феномена "губительной волны" в мозге, которая происходит при прекращении жизнедеятельности организма.

Neurobiology of Disease: стало известно, что происходит в мозге при остановке жизни
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Используя строго контролируемые условия для имитации аноксии и реоксигенации, исследователи обнаружили, что окончательное прекращение мозговой активности начинается с всплеска деполяризации нейронов, сообщает Neurobiology of Disease.

Важным открытием стало то, что "губительная волна" может быть обратимой: введение кислорода после начала аноксической деполяризации способствовало реполяризации нейронов и восстановлению их активности, что позволило реанимировать большинство подопытных животных.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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