Зря вы запрещаете эти вещи своему питомцу: эксперты выделили 3 любимых занятия

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Эксперты рассказали, какие вещи нельзя запрещать питомцу

1:21
Зоосфера » Кошки

Мы привыкли думать, что кошек следует воспитывать, чтобы они не нарушали наше комфортное существование. Однако наши интересы не всегда совпадают с интересами наших питомцев. Поэтому не все проказы кошек нужно исправлять.

Эксперты рассказали, какие вещи нельзя запрещать питомцу
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот три вещи, которые не стоит запрещать своему питомцу:

  • Совместный сон: некоторые люди считают, что спать с кошкой не гигиенично и предпочитают не допускать этого. Однако эксперты утверждают, что совместный сон с кошкой снижает уровень стресса как у животного, так и у человека. Кроме того, для многих людей спать вместе с питомцем приносит удовольствие и создает ощущение комфорта.
  • Физическая активность: кошкам нужно тратить свою энергию, поэтому важно, чтобы они имели возможность проявлять активность. Если вы постоянно препятствуете кошке бегать и играть, это может негативно сказаться на ее здоровье. Питомцы, которым запрещено проявлять активность, могут стать менее подвижными и более склонными к различным заболеваниям.
  • Употребление воды из крана: если вашему питомцу нравится пить воду из-под крана, нет необходимости запрещать ему это. Однако лучше всего давать кошке очищенную воду из миски, чтобы предотвратить возможные проблемы с здоровьем.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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