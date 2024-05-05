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Как стресс влияет на состояние кожи: мнение специалистов

Специалисты раскрыли, как стресс влияет на состояние кожи

1:28
Здоровье

Стресс негативно сказывается на физическом здоровье человека. В этой статье мы расскажем, как высокий уровень стресса влияет на кожу.

Специалисты раскрыли, как стресс влияет на состояние кожи
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как стресс влияет на кожу

Стресс заставляет мозг реагировать, вырабатывая больше гормона кортизола. После чего этот гормон негативно влияет на коллаген, расщепляя его. Коллаген отвечает за увлажнение и эластичность кожи лица, а также за здоровье мышц, костей и суставов. Недостаток коллагена приводит к появлению морщин и сухости кожи.

Хронический стресс делает мимические морщины более заметными, кожа становится тусклой, сухой и уставшей. Снижается плотность и эластичность кожи, что связано не только с влиянием стресса на выработку кожей коллагена, но и гиалуроновой кислоты и эластина.

Свободные радикалы легко разрушают клетки кожи, ускоряя процессы старения. Кроме того, из-за стресса могут возникнуть дерматологические заболевания и проблемы. Например, перхоть, покраснения, прыщи и высыпания.

Гормоны стресса напрямую активизируют выработку кожного сала, которое может быть фактором, вызывающим закупорку пор и воспаление. Повышается чувствительность и реактивность кожи из-за нарушений в функционировании нервной системы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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