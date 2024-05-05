Как стресс влияет на состояние кожи: мнение специалистов

Специалисты раскрыли, как стресс влияет на состояние кожи

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс негативно сказывается на физическом здоровье человека. В этой статье мы расскажем, как высокий уровень стресса влияет на кожу.

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Как стресс влияет на кожу

Стресс заставляет мозг реагировать, вырабатывая больше гормона кортизола. После чего этот гормон негативно влияет на коллаген, расщепляя его. Коллаген отвечает за увлажнение и эластичность кожи лица, а также за здоровье мышц, костей и суставов. Недостаток коллагена приводит к появлению морщин и сухости кожи.

Хронический стресс делает мимические морщины более заметными, кожа становится тусклой, сухой и уставшей. Снижается плотность и эластичность кожи, что связано не только с влиянием стресса на выработку кожей коллагена, но и гиалуроновой кислоты и эластина.

Свободные радикалы легко разрушают клетки кожи, ускоряя процессы старения. Кроме того, из-за стресса могут возникнуть дерматологические заболевания и проблемы. Например, перхоть, покраснения, прыщи и высыпания.

Гормоны стресса напрямую активизируют выработку кожного сала, которое может быть фактором, вызывающим закупорку пор и воспаление. Повышается чувствительность и реактивность кожи из-за нарушений в функционировании нервной системы.