Рекомендации ипотечного брокера Дмитрия Ракуты: как эффективно управлять страховками при ипотеке?

Ипотечное страхование: какие полисы стоит продлить, а от каких отказаться?

2:32 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ипотечные кредиты часто требуют оформления страховок для защиты от различных рисков. Какие страховые полисы целесообразно продлевать ежегодно, а какие можно прекратить, не рискуя финансовым благополучием? Этими сведениями поделился ипотечный брокер Дмитрий Ракута в интервью для aif.ru.

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При покупке жилья в ипотеку банки предлагают три основных типа страхования: страхование имущества, страхование жизни заемщика и страхование права собственности. Страхование имущества является обязательным, так как банк хочет минимизировать свои риски на случай повреждения или утраты залогового объекта.

"Страховые полисы действуют год, и их нужно регулярно продлевать. Если в какой-то момент человек решит не продлевать страховку имущества, то банк вправе поднять ставку по ипотеке или затребовать полное досрочное погашение всего кредита. Так что лучше отслеживать это и вовремя обновлять страховой полис", — отметил эксперт.

Со временем размер страховых взносов уменьшается, поскольку основная сумма кредита сокращается, особенно если заемщик осуществляет досрочные платежи. Каждый год страховая компания пересчитывает страховой взнос на основе оставшейся суммы долга по запросу банка.

Второй тип страхования — это страхование жизни и трудоспособности заемщика, которое оказывается полезным в случае потери трудоспособности или смерти заемщика. Это позволяет покрыть долг перед банком.

"Отказаться от страхования жизни и здоровья можно, но тогда условия по займу будут не в пользу ипотечника. Процентная ставка может повыситься как минимум на один процент. При выборе страховой программы есть смысл потратить время на изучение условий от разных страховых компаний, аккредитованных в нужном вам банке", — советует Ракута.

Третий вид страхования — страхование титула, которое защищает права владельца в случае, если на квартиру возникнут претензии со стороны наследников или неучтенных собственников. Этот тип страхования особенно актуален при покупке квартиры на вторичном рынке.

"Отказ страховать титул обычно не влечет дополнительных санкций со стороны банка. Но некоторые кредиторы все же повышают процентные ставки по займу — этот нюанс нужно уточнять заранее", — заключил эксперт.