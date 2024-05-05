Топ-5 самых дорогих особняков Москвы: рейтинг элитной недвижимости столицы

Топ-5 самых дорогих особняков в Москве

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Московский особняк с самой высокой стоимостью на рынке оценен в 9,238 миллиардов рублей, сообщила "Стройгазета" со ссылкой на информацию от агентства недвижимости Whitewill. По данным агентства, наиболее ценным объектом является городская усадьба, которая находится в Орлово-Давыдовском переулке в Мещанском районе Москвы.

Фото: Wikipedia by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0

Эта усадьба состоит из четырех исторических зданий и двухгектарного ландшафтного парка. В центре парка расположен двухэтажный основной дом с мансардой общей площадью 2015 квадратных метров, который включает в себя бассейн и спа-зону. Напротив него стоит двухуровневый приемный дом площадью 1200 квадратных метров с патио и торжественным залом. Восточная часть парка украшена гостевым домом площадью 691 квадратный метр и домом для персонала на 534 квадратных метра. Подземная галерея соединяет все здания между собой и ведет к автоматизированной парковке на 18 машин. Здания были возведены в период с 1880 по 1890 годы по проектам архитекторов Быковского и Баркова и в настоящий момент проходят полную реконструкцию.

На втором месте по стоимости находится трехэтажный особняк на Кривоарбатском переулке, стоимость которого достигает 6,5 миллиардов рублей. Здание площадью 3715 квадратных метров, построенное в 2015 году по проекту французского архитектора Доминика Эртенберже, выполнено в неоклассическом стиле. Подземная парковка рассчитана на 15 автомобилей.

Третье место занимает особняк на Остоженке, стоимость которого составляет 5,5 миллиардов рублей. Этот двухэтажный здание с мансардой было реконструировано в 2006 году, оснащено современными коммуникациями и системой "Умный дом".

Четвертое место принадлежит особняку на Волхонке, 6, с пятиэтажным зданием и тремя подземными уровнями, стоимостью 4,5 миллиарда рублей.

Завершает список особняк на Малой Никитской улице с оценкой в 1,391 миллиард рублей, построенный в 1816 году и отреставрированный в 2012 году.