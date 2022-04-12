Путин и Лукашенко обсудили создание "единого оборонного пространства"

Российский лидер Владимир Путин сообщил об обсуждении с белорусским коллегой Александром Лукашенко защиту западных границ и военно-техническое партнёрство. Также президент РФ отметил, что главы государств проверили план совместных учений.

"Обсудили и вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности наших государств", — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко на космодроме Восточный.

Вместе с этим президент России отметил, что рассказал последние данные о ходе военной спецоперации РФ в Донбассе и на Украине. Также руководитель нашей страны поблагодарил лидера Белоруссии за организацию переговоров Москвы и Киева.

Ранее Путин подчеркнул, что Москва выполнит все задачи миссии РФ по принуждению к миру на Украине. Как напомнил президент, Россия должна уберечь жителей ЛДНР.