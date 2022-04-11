Евросоюз готов "зайти далеко" в вопросе санкций против России

Глава министерства иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о необходимости ввести новый пакет санкций против России с поддержкой Евросоюза.

"Со стороны Дании мы будем готовы зайти так далеко, как только сможем, чтобы найти консенсус по санкциям, в том числе и по энергетике. И я надеюсь, что на этот раз это сработает", — приводит слова Кофода CNN.

Ранее с таким же заявлением выступил глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис. Санкции должны затронуть именно российские нефть и газ.

Кофод добавил, что Евросоюз полностью поддерживает эти меры и уже готовит шестой пакет санкций против России.

8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций.