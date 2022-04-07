Лукашенко: без укрепления политических и военных связей нас завтра может не быть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союзники, которые до сих пор сомневаются, должны сплотиться вокруг Москвы и Минска, чтобы избежать исчезновения. По его словам, "цивилизация" находится под угрозой уничтожения.

"Пока ещё сомневающиеся союзники должны понять — без скорейшего сплочения нашей "цивилизации", без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть", — сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности Белоруссии, его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко добавил, что сейчас необходимо использовать точечную дипломатию и достигать конкретных результатов.