Economist: две трети людей в мире живут в нейтральных и поддержавших РФ странах

Две трети населения мира проживают в странах, которые поддерживают Россию или сохраняют нейтралитет во время событий на Украине. Об этом сообщает The Economist.

Автопробег в поддержку РФ в ФРГ

По информации британского журнала, пророссийскую политику сохраняют 28 государств, в том числе Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия. Нейтрального статуса придерживаются 32 страны, среди которых Индия, Бразилия и Бангладеш.

"Прозападную" позицию заняла 131 страна, где в общей сложности живут всего 36% населения мира. Около двух третей населения планеты находятся в государствах либо нейтральных, либо пророссийских", — подчёркивает издание.

The Economist отмечает, что правительство Китая не осуждает действия президента РФ Владимира Путина, а также выступает против давления на Москву со стороны западных держав.

В статье подчёркивается: далеко не всё мировое сообщество в текущей напряжённой ситуации считает Россию изгоем на международной арене.