Две трети населения мира проживают в странах, которые поддерживают Россию или сохраняют нейтралитет во время событий на Украине. Об этом сообщает The Economist.
По информации британского журнала, пророссийскую политику сохраняют 28 государств, в том числе Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия. Нейтрального статуса придерживаются 32 страны, среди которых Индия, Бразилия и Бангладеш.
"Прозападную" позицию заняла 131 страна, где в общей сложности живут всего 36% населения мира. Около двух третей населения планеты находятся в государствах либо нейтральных, либо пророссийских", — подчёркивает издание.
The Economist отмечает, что правительство Китая не осуждает действия президента РФ Владимира Путина, а также выступает против давления на Москву со стороны западных держав.
В статье подчёркивается: далеко не всё мировое сообщество в текущей напряжённой ситуации считает Россию изгоем на международной арене.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.