Экономист из ФРГ Бек: обширные санкции изолировали не Россию, а Запад

Экономист из Германии Андреас Бек удивился обратному эффекту от обширных антироссийских санкций. Он заявил, что ограничения изолировали не РФ, а западные государства, передаёт немецкий канал N-TV.

Специалист напомнил, что многие страны не поддержали западные санкции против России. Речь идёт о Китае, Индии, Израиле, Пакистане, а также почти всей Юго-Восточной Азии и Ближнем Востоке.

По мнению эксперта, сложившиеся условия серьёзно угрожают экономической системе Германии. Бек подчеркнул: в глобальной экономике всё в конечном счёте зависит от доступа к энергоресурсам. Он добавил, что РФ является важным экспортёром никеля и алюминия, а ФРГ и другие страны зависят от этого сырья.

"Не Россия изолировала себя на международном уровне, а государства, вовлечённые в санкции", — заключил экономист.

Ранее руководитель крупного немецкого химконцерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германию ожидает "худший кризис" в случае полного отказа от поставок российского газа.