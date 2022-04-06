Deutsche Bank: по экономике Германии звонит колокол

Германия погрузится в рецессию, если российские газ и нефть будут отрезаны, предупредил главный банк страны.

"Ранее уже ожидалось замедление роста крупнейшей экономики Европы из-за конфликта на Украине, — заявил директор Deutsche Bank Кристиан Сивинг, — Ситуация станет в разы хуже, если остановятся поставки российских нефти и газа. Значительная рецессия в ФРГ тогда будет практически неизбежна”.

Германия зависит от российских энергоресурсов, импортируя 55% природного газа и 40% нефти.

Президент Ассоциации немецких банков также призвал Европейский ЦБ принять меры, чтобы парировать инфляцию, которая в еврозоне достигла рекордного уровня в 7,5%, согласно данным Евростата. Инфляция в Германии также взлетела до максимума за 30 лет, достигнув 7,3%.

Напомним, страны ЕС настаивают на прекращении импорта энергоносителей из России, чтобы наказать Москву за спецоперацию на Украине. Германия, пусть и неохотно, соглашается, хотя немецкие промышленники и многие политики предупреждают о тяжелых экономических последствиях такого "радикального решения".