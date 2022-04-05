Расходы на топливо взлетели вдвое: Германия взвыла от антироссийских санкций

В Германии в связи с санкциями против России резко взлетели цены на бензин, предприниматели жалуются на то, что заниматься бизнесом стало очень тяжело.

"Точно стало дороже на 30% или вроде того. Полный бак сейчас обойдётся более чем в €120. Раньше было примерно €90", — цитирует немецкого таксиста RT.

Другой представитель данной профессии добавил, что работает по найму и расходы на топливо увеличились вдвое.

"Мои расходы на бензин сейчас, конечно, удвоились. Думаю, никакой бизнес не продержится. Я вижу, что продолжать заниматься бизнесом не так-то просто", — отметил он.

По мнению немецких таксистов, удержать бизнес "на плаву" в таких условиях невозможно, поэтому многие разоряются.

"Цены на бензин — в руках политиков. Мы все бессильны. Таксисты ничего поделать не могут, так, думают и другие граждане", — поделился своей точкой зрения водитель такси.

Примечательно, что именно Германия выступила главным противником ввода дополнительных санкций против Российской Федерации, особенно в части поставок нефти и газа.