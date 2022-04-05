В Германии в связи с санкциями против России резко взлетели цены на бензин, предприниматели жалуются на то, что заниматься бизнесом стало очень тяжело.
"Точно стало дороже на 30% или вроде того. Полный бак сейчас обойдётся более чем в €120. Раньше было примерно €90", — цитирует немецкого таксиста RT.
Другой представитель данной профессии добавил, что работает по найму и расходы на топливо увеличились вдвое.
"Мои расходы на бензин сейчас, конечно, удвоились. Думаю, никакой бизнес не продержится. Я вижу, что продолжать заниматься бизнесом не так-то просто", — отметил он.
По мнению немецких таксистов, удержать бизнес "на плаву" в таких условиях невозможно, поэтому многие разоряются.
"Цены на бензин — в руках политиков. Мы все бессильны. Таксисты ничего поделать не могут, так, думают и другие граждане", — поделился своей точкой зрения водитель такси.
Примечательно, что именно Германия выступила главным противником ввода дополнительных санкций против Российской Федерации, особенно в части поставок нефти и газа.
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