BASF: Германии грозит беспрецедентный кризис в случае отказа от газа из РФ

Германия столкнётся с "худшим кризисом" со времён окончания Второй мировой войны в случае введения запрета на поставки российского газа. Об этом заявил руководитель крупного немецкого химконцерна BASF Мартин Брудермюллер.

Глава предприятия назвал "безответственным экспериментом" все призывы политиков к бойкоту импорта энергетических ресурсов из РФ. По его словам, запрет на российский газ повлечёт "легкомысленное" разрушение экономики ФРГ, которую "создавали десятилетиями".

"Это может привести к худшему кризису немецкой экономики со времён окончания Второй мировой войны", — подчеркнул Брудермюллер в интервью изданию Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Ранее немецкий политик Петер Ченчер сообщал, что Германия столкнётся с нищетой и экономической катастрофой, если власти страны всё-таки введут эмбарго на российский газ. Он призвал воздержаться от нововведений, связанных с запретом или ограничением поставок энергоресурсов из РФ.