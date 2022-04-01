Немецкий политик Ченчер: запрет на газ из РФ приведёт Германию к нищете

В случае введения эмбарго на поставки энергоресурсов из РФ в Германию страна столкнётся с нищетой. Об этом заявил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

В интервью ZDF немецкий политик отметил, что выступает против каких-либо запретов, связанных с покупкой российского газа. По его словам, такое решение неминуемо нанесёт сильнейший и непоправимый удар по экономике ФРГ.

"Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на РФ", — сказал Ченчер.

При этом он добавил, что правительство ФРГ должно снижать энергетическую зависимость от России. Однако, как отметил политик, этот процесс не должен сопровождаться резкими и неожиданными шагами. Он убеждён: всё это может привести к экономической катастрофе в Германии.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин подробно разъяснил представителю ФРГ Йоргу Кукису механизм оплаты российского газа рублями.