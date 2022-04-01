В случае введения эмбарго на поставки энергоресурсов из РФ в Германию страна столкнётся с нищетой. Об этом заявил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.
В интервью ZDF немецкий политик отметил, что выступает против каких-либо запретов, связанных с покупкой российского газа. По его словам, такое решение неминуемо нанесёт сильнейший и непоправимый удар по экономике ФРГ.
"Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на РФ", — сказал Ченчер.
При этом он добавил, что правительство ФРГ должно снижать энергетическую зависимость от России. Однако, как отметил политик, этот процесс не должен сопровождаться резкими и неожиданными шагами. Он убеждён: всё это может привести к экономической катастрофе в Германии.
Ранее помощник президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин подробно разъяснил представителю ФРГ Йоргу Кукису механизм оплаты российского газа рублями.
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