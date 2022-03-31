Российский лидер Владимир Путин поручил помощнику по экономическим вопросам Максиму Орешкину связаться с Германией и разъяснить механизм оплаты газа рублями. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил на встрече с журналистами, что 30 марта состоялся телефонный разговор Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, во время которого глава России подробно проинформировал коллегу о необходимости рассчитываться за газ в национальной валюте РФ.
"Путин по результатам разговора поручил Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера Йоргу Кукису", — пояснил Песков.
По словам официального представителя Кремля, Орешкин "абсолютно технологически и без какой-либо политики" объяснил Кукису, как будет работать система оплаты газа рублями.
Песков также добавил, что де-факто для получателей российского топлива, оплачивающих поставки, фактически никаких изменений не будет, ведь они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах.
23 марта Путин объявил о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли.
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