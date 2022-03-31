Орешкин по поручению Путина разъяснил Германии механизм оплаты газа рублями

Российский лидер Владимир Путин поручил помощнику по экономическим вопросам Максиму Орешкину связаться с Германией и разъяснить механизм оплаты газа рублями. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил на встрече с журналистами, что 30 марта состоялся телефонный разговор Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, во время которого глава России подробно проинформировал коллегу о необходимости рассчитываться за газ в национальной валюте РФ.

"Путин по результатам разговора поручил Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера Йоргу Кукису", — пояснил Песков.

По словам официального представителя Кремля, Орешкин "абсолютно технологически и без какой-либо политики" объяснил Кукису, как будет работать система оплаты газа рублями.

Песков также добавил, что де-факто для получателей российского топлива, оплачивающих поставки, фактически никаких изменений не будет, ведь они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах.

23 марта Путин объявил о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли.