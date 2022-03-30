Die Welt: рядовые немцы возмущены отказом G7 платить за газ из РФ в рублях

Рядовые жители Германии подвергли жёсткой критике отказ G7 платить за поставки российских энергоносителей в рублях, напомнив, что страдать от подобного решения будут в первую очередь они сами.

Читатели немецкого издания Die Welt напомнили о том, насколько сильно Германия сегодня зависит от российского газа и в этом плане её положение очень незавидно.

"То, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет, ведь санкции движутся по траектории бумеранга", — написал один из комментаторов. "Самое глупое решение за всё существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!" — уверен другой пользователь.

Некоторые читатели выразили опасение, что в сложившейся ситуации президенту РФ Владимиру Путину ничего не стоит сейчас "закрутить кран", так как для России в нынешних условиях нет смысла поставлять газ в Европу за иностранную валюту, евро и доллары.

Не все в Германии разделяют оптимизм канцлера Олафа Шольца, планирующего отказаться от импорта энергоносителей из России уже в 2022 году. Так, глава самого крупного в Германии энергоконцерна E. On Леонард Бирнбаум уверен, что пока в стране нет альтернативы российскому газу, а на поиск новых источников поставок топлива потребуется не менее трёх лет.