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Как избежать распространённых ошибок при заключении договоров на страхование жизни и здоровья

Как избежать проблем при страховании жизни и здоровья

1:10
Страхование

Пользователи страховых продуктов часто испытывают трудности при понимании деталей договоров по страхованию жизни и здоровья.

Как избежать проблем при страховании жизни и здоровья
Фото: Flickr by agilemktg1 is licensed under Public domain

Многие клиенты подписывают договора, не полностью разбираясь в их содержании, что может привести к недовольству при реализации страхового случая. В страховых полисах обычно указывается ограниченный перечень рисков для здоровья и жизни, что может вызвать сложности с получением компенсации, если заранее не изучить эти условия и не учитывать личные особенности при заключении договора.

К тому же, самостоятельное лечение запрещено, так как оно может привести к отказу в выплате по страховому полису жизни и здоровья. Страховые компании также могут отказываться включать дополнительные риски в договоры страхования.

Проблемы возникают и при обращении за медицинской помощью по полису ДМС, когда пациентам объясняют отсутствие медицинских оснований для лечения.

Тем не менее, в экстренных случаях российские врачи всегда окажут необходимую помощь серьезно больному человеку, даже если у него возникли проблемы с полисом ОМС или он отсутствует.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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