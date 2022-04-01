Эксперт из ФРГ Клюге: Россия получит рекордные доходы от продажи газа

Немецкий эксперт из Фонда науки и политики Янис Клюге заявил, что Россию в ближайшем будущем ждут рекордные доходы от экспорта газа из-за значительного роста цен на спотовых рынках.

По его словам, РФ постепенно компенсирует рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС в стране, зарабатывая на продаже своих энергоресурсов.

"Цена на газ на спотовых рынках за последний год увеличилась в пять раз. В этом году многие контракты корректируются по спотовой стоимости. Это означает, что компания "Газпром" получит рекордные доходы", — сказал Клюге в интервью немецкому изданию N-TV.

Он также считает, что в 2022 году бюджет РФ будет профицитным. Как отметил эксперт, это позволит президенту РФ Владимиру Путину защитить российскую экономику от санкционных последствий.

Ранее политик из ФРГ Петер Ченчер заявлял, что в случае введения запрета на поставки энергоресурсов из России Германия столкнётся с нищетой и экономической катастрофой.