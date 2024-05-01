Тренер рассказала об упражнениях от дряблых рук

Фитнес-тренер Екатерина Егорова рассказала, что нужно делать, чтобы руки не были дряблыми.
По ее словам, женщин после 35-40 лет не устраивает состояние их рук: кожа в зоне трицепса теряет упругость и становится более дряблой. Для исправления этого не обязательно бежать в спортзал. Можно делать комплекс упражнений дома.
Для этого понадобится фитнес-резинка, пишет портал "СЭ".
Итак, начать стоит с упражнения "разгибания на трицепс". Повторяем по 20 раз на каждую руку. Затем делаем сгибания на бицепс так же по 20 повторений на каждую руку. Третье упражнение — жим фитнес-резинки вверх. Сделать нужно 20 повторов на две руки. Каждое упражнение необходимо сделать по три подхода.
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