Тренер рассказала об упражнениях от дряблых рук

Тренер рассказала об упражнениях от дряблых рук

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Фитнес-тренер Екатерина Егорова рассказала, что нужно делать, чтобы руки не были дряблыми.

Фото: unsplash.com by Мадди Баззокко is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

По ее словам, женщин после 35-40 лет не устраивает состояние их рук: кожа в зоне трицепса теряет упругость и становится более дряблой. Для исправления этого не обязательно бежать в спортзал. Можно делать комплекс упражнений дома.

Для этого понадобится фитнес-резинка, пишет портал "СЭ".

Итак, начать стоит с упражнения "разгибания на трицепс". Повторяем по 20 раз на каждую руку. Затем делаем сгибания на бицепс так же по 20 повторений на каждую руку. Третье упражнение — жим фитнес-резинки вверх. Сделать нужно 20 повторов на две руки. Каждое упражнение необходимо сделать по три подхода.