Путешествия в июне: Санкт-Петербург, Сочи и Москва лидируют среди российских направлений по данным OneTwoTrip

Исследование OneTwoTrip: за границу в июне отправится на 27% больше россиян

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации РИА Новости, исследование, проведённое специалистами платформы для путешественников OneTwoTrip, показало наиболее предпочтительные направления для самостоятельных путешествий в июне.

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Согласно результатам анализа, Санкт-Петербург является лидером среди российских городов по числу бронирований, его доля составляет 23%. Сочи занимает вторую позицию с 14%, а Москва находится на третьем месте с 12%.

Также в список популярных направлений вошли Калининград, Казань, Анапа, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Зеленоградск и Мурманск.

В июне 2024 года количество туристов, отправляющихся за границу, увеличится на 27% по сравнению с предыдущим годом. Общая доля зарубежных бронирований достигает 33%, причём Стамбул (Турция) возглавляет список наиболее популярных международных городов. Рим и Римини в Италии также входят в тройку лидеров.