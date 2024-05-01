Певец Макс Покровский* показал, что творится в вагонах метро Нью-Йорка: "Доехали очень быстро"

Максим Покровский* показал безумное метро Нью-Йорка

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* опубликовал кадры дикого хаоса в ньюйорскском метрополитене.

Фото: https://www.instagram.com/max_pokrovskiy by Инстаграм Максим Покровского is licensed under public domain

Уехавший из России после начала СВО в США музыкант Макс Поклровский* опубликовал в "Инстаграме"** кадры из метро Нью-Йорка. На видео некие афромериканцы устроили вечеринку с громкой музыкой и сумасшедшими танцами прямо в вагоне метро.

Остальные пассажиры с интересом снимали происходещее на камеры телефонов.

"И что прекрасно, что каждый, кто входил в вагон, включался в шоу. Доехали очень быстро и весело", — подписал кадры певец.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской