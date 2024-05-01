Певец Макс Покровский* показал, что творится в вагонах метро Нью-Йорка: "Доехали очень быстро"

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* опубликовал кадры дикого хаоса в ньюйорскском метрополитене.
Уехавший из России после начала СВО в США музыкант Макс Поклровский* опубликовал в "Инстаграме"** кадры из метро Нью-Йорка. На видео некие афромериканцы устроили вечеринку с громкой музыкой и сумасшедшими танцами прямо в вагоне метро.
Остальные пассажиры с интересом снимали происходещее на камеры телефонов.
"И что прекрасно, что каждый, кто входил в вагон, включался в шоу. Доехали очень быстро и весело", — подписал кадры певец.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.