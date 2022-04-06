МИД: экономическая война Вашингтона против РФ срикошетила по самим США

Экономическая война США, развязанная против РФ, срикошетила по их же экономике. Об этом сообщил глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.

Он напомнил, что именно из-за обратного эффекта ограничительных мер американские власти возобновили связи с Каракасом и предложили взаимовыгодное сотрудничество президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

"То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики", — сказал Щетинин в интервью РИА Новости.

По его словам, вся "принципиальность" США начала распадаться после того, как санкции Вашингтона ударили по их экономической системе.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что "адские" санкции США не сработали, ведь от них страдает сам Вашингтон и обычные американцы. Он подчеркнул: Штаты стремились обвалить российскую экономику, но у них ничего не вышло.