Белый дом заманивает страны Евросоюза в ловушку, используя для этого российскую нефть. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Global Times.
Несмотря на запрет импорта российских энергоносителей, США почти в полтора раза нарастили поставки нефти из России. Это не мешает Вашингтону продолжать требовать от Европы отказаться от энергоносителей из РФ в качестве наказания за спецоперацию в Донбассе. В Соединённых Штатах не исключают, что вскоре будет принято решение полностью запретить импорт из России, а потому закупают невиданные объёмы российского "черного золота".
Издание Global Times называет две причины таких двусмысленных действий США. Во-первых, различными санкциями Вашингтон пытается лишить Кремль любого влияния на мировой арене. Во-вторых, американская сторона руководствуется обычным прагматизмом: пока остаются возможности, наращивает импорт топлива из России.
"США добиваются от ЕС новых санкций против России, в то время как закупают российскую энергию по более низкой цене и продают ее в Европу дороже, действуя в интересах своих внутренних нефтяных групп», – считают китайские эксперты.
Такие действия Вашингтона нанесут серьёзный удар по курсу евро.
"Европейские финансы перетекают в США и помогают закрепить лидерство доллара по отношению к евро", – отметили эксперты.
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