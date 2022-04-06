Володин: "адские" санкции США не сработали, они бьют по самому Вашингтону

"Адские" санкции США, принятые в отношении РФ, бьют по Вашингтону и обычным американцам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, принятое президентом России Владимиром Путиным решение о расчёте за газ с недружественными государствами в рублях и обсуждение расширения списка товаров для рублёвой торговли привели Минфин США к истерике.

"План Вашингтона не удался. "Адские" санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему РФ. Не получилось", — отметил Володин в своём Telegram-канале.

Политик также добавил, что у России достаточно средств на счетах для выполнения обязательств в полном объёме даже в условиях санкционного давления.

Кроме того, он подчеркнул: ситуация, созданная американскими властями, серьёзно бьёт по жителям США. Володин напомнил, что доля расчётов в долларах сокращается, доверие к этой валюте пропадает.