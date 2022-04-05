Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что цель США — добиться того, чтобы Россия была вынуждена сделать сложный выбор между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов. Об этом представитель Белого дома сказала на брифинге с журналистами.

По словам Псаки, у РФ нет неограниченных ресурсов, особенно сегодня с учётом "калечащих" санкций. В связи с этим в Белом Доме уверены, что Москве надо будет выбрать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом.

Ранее экономист Василий Олейник предположил, что Россия откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам.