EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

В США призвали банки "пустить" деньги американцев на борьбу с топливным кризисом

Мир

Министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что американским банкам необходимо задействовать частный капитал в борьбе с топливным кризисом в стране. Как подчеркнула Йеллен, деньги граждан необходимо вкладывать в энергетический сегмент.

В США призвали банки "пустить" деньги американцев на борьбу с топливным кризисом

Речь идёт о развитии чистой "зелёной" энергетики и производстве продуктов. Как пояснила Йеллен, из-за ситуации вокруг Украины страна должна приложить максимум усилий, чтобы не допустить ещё большего роста цен.

"Минфин призывает банки предпринимать реформы и ставить более амбициозные цели для мобилизации частного капитала через возможности частного сектора", — говорится в заявлении Йеллен перед комитетом палаты представителей по финансовым услугам.

Как подчеркнула министр, государственное финансирование не в состоянии справиться "в одиночку" с повышением цен и грядущим кризисом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша джанет йеллен
Sberbank
Новости
TGZ: США "оголтело" милитаризуют Киев — он стал оружием против РФ
"Пришло осознание безнадёги" - почему массово сдались украинские морпехи
В США призвали банки "пустить" деньги американцев на борьбу с топливным кризисом
В сеть выложено видео убийства российских военных
Блинкен сказал Алиеву и Пашиняну, что сейчас не время для конфликта в Закавказье
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Эдгард Запашный назвал "отмену" русской культуры новым трендом Запада
В Южной Осетии формируется инициативная группа по референдуму
Из-за скачка цен на газ британцы стали получать одеяла от энергокомпании
Минобороны РФ: нацбатальоны увеличили число обстрелов гумкоридоров в Мариуполе
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Мир. Новости мира
Китайцы высмеяли переход Германии с газа на дрова: "У России леса больше"
Игорь Буккер ЕС не рад выборам в Сербии и Венгрии Игорь Буккер Усам Оздемиров Украинское досье грозит бедами семье Байденов Усам Оздемиров Любовь Степушова В Германии возрождается нацизм на базе русофобии Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Силовые структуры
Военный из ЛНР: женщины-наводчицы миномёта воюют на стороне ВСУ в Попасной
Киев завозит в Запорожье сотни опытных боевиков ИГИЛ*
Мир. Новости мира
Киев завозит в Запорожье сотни опытных боевиков ИГИЛ*
Последние материалы
TGZ: США "оголтело" милитаризуют Киев — он стал оружием против РФ
"Пришло осознание безнадёги" - почему массово сдались украинские морпехи
В США призвали банки "пустить" деньги американцев на борьбу с топливным кризисом
В сеть выложено видео убийства российских военных
Блинкен сказал Алиеву и Пашиняну, что сейчас не время для конфликта в Закавказье
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Эдгард Запашный назвал "отмену" русской культуры новым трендом Запада
В Южной Осетии формируется инициативная группа по референдуму
Из-за скачка цен на газ британцы стали получать одеяла от энергокомпании
Минобороны РФ: нацбатальоны увеличили число обстрелов гумкоридоров в Мариуполе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников