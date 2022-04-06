В США призвали банки "пустить" деньги американцев на борьбу с топливным кризисом

Министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что американским банкам необходимо задействовать частный капитал в борьбе с топливным кризисом в стране. Как подчеркнула Йеллен, деньги граждан необходимо вкладывать в энергетический сегмент.

Речь идёт о развитии чистой "зелёной" энергетики и производстве продуктов. Как пояснила Йеллен, из-за ситуации вокруг Украины страна должна приложить максимум усилий, чтобы не допустить ещё большего роста цен.

"Минфин призывает банки предпринимать реформы и ставить более амбициозные цели для мобилизации частного капитала через возможности частного сектора", — говорится в заявлении Йеллен перед комитетом палаты представителей по финансовым услугам.

Как подчеркнула министр, государственное финансирование не в состоянии справиться "в одиночку" с повышением цен и грядущим кризисом.