Министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что американским банкам необходимо задействовать частный капитал в борьбе с топливным кризисом в стране. Как подчеркнула Йеллен, деньги граждан необходимо вкладывать в энергетический сегмент.
Речь идёт о развитии чистой "зелёной" энергетики и производстве продуктов. Как пояснила Йеллен, из-за ситуации вокруг Украины страна должна приложить максимум усилий, чтобы не допустить ещё большего роста цен.
"Минфин призывает банки предпринимать реформы и ставить более амбициозные цели для мобилизации частного капитала через возможности частного сектора", — говорится в заявлении Йеллен перед комитетом палаты представителей по финансовым услугам.
Как подчеркнула министр, государственное финансирование не в состоянии справиться "в одиночку" с повышением цен и грядущим кризисом.
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