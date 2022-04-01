Гражданин ФРГ обвиняется в работе на российскую разведку. Об этом сообщает Генпрокуратура Германии.
"Генпрокуратура выдвинула обвинения против гражданина Германии Ральфа Г… Есть достаточные основания подозревать обвиняемого в работе на зарубежную разведку", — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Согласно сведениям немецкой Генпрокуратуры, с 2014 года обвиняемый контактировал с российскими спецслужбами через посредников. В рамках этого сотрудничества мужчина занимался сбором сведений о резервистах Вооружённых сил ФРГ, "оборонной политике США", а также экономической информации. В сообщении уточняется, что речь идёт, в частности, об антироссийских санкциях и проекте "Северный поток-2".
По информации Генпрокуратуры, в обмен на собранные данные гражданина Германии якобы приглашали на некие "мероприятия российских правительственных инстанций".
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