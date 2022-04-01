Депутат Хамзаев: Депардье нужно лишить гражданства РФ из-за заявлений по Украине

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал лишить французского актёра Жерара Депардье российского гражданства из-за критики спецоперации РФ по демилитаризации Украины.

Он также считает, что российскую недвижимость Депардье необходимо передать детям-сиротам. По словам Хамзаева, у артиста есть две квартиры, расположенные в Саранске и Грозном.

"Считаю важным и нужным говорить о том, что необходимо аннулировать паспорт Жерара Депардье за его чванские выпады и попытки говорить от российского народа, который его не делегировал делать эти заявления", — сказал депутат в интервью РИА Новости.

Ранее знаменитый артист заявил, что народ России не несёт ответственности за "безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Депардье, подчеркнул: французский актёр не до конца разбирается в событиях, происходящих на Украине, а также плохо погружён в политическую повестку.