Жерар Депардье: "Российский народ не несёт ответственности"

Французский актёр Жерар Депарьдье высказался по поводу спецоперации на Украине.

Артист, который получил российское гражданство, не одобрил решение российских властей.

"Российский народ не несёт ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин" — заявил Жерар Депардье в интервью AFP.

Слова звезды фильма "Невезучие" прокомментировали портал "Донбасс сегодня" в своей официальной группе ВК.

"А вот и спящий агент проснулся, лягушатник есть лягушатник", — гласит комментарий авторов издания.

Ранее другая гражданка РФ, уругвайская актриса и певица Наталья Орейро размещала пост, в котором подписчики увидели намёк на символ спецоперации на Украине — латинскую букву Z.

"PAZ. Мир", — гласила надпись артистки, написанная на белом фоне.

Позже звезда сериалов разместила другой пост.

"No a la guerra. Нет войне", — написала певица на чёрном фоне в своём микроблоге.