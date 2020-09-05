Жерар Депардье стал православным

Известный французский актёр Жерар Депардье, получивший российское гражданство, принял православие в Париже.

Таинство крещения артиста прошло в Александро-Невском соборе. На церемонии крещения присутствовали около 30 человек. Примечательно, что Депардье сразу же стал крёстным отцом маленькой девочки.

Ранее Депардье принимал ислам, а также интересовался иудаизмом и буддизмом.