Известный французский актёр Жерар Депардье, получивший российское гражданство, принял православие в Париже.
Таинство крещения артиста прошло в Александро-Невском соборе. На церемонии крещения присутствовали около 30 человек. Примечательно, что Депардье сразу же стал крёстным отцом маленькой девочки.
Ранее Депардье принимал ислам, а также интересовался иудаизмом и буддизмом.
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