Политолог: Грузия не помешает Южной Осетии стать частью России

Научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Борис Долгов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение главы Южной Осетии Анатолия Бибилова о намерении провести в республике референдум о вхождении в состав России.

"Заявления руководства Южной Осетии о возможном присоединении, вхождении в состав России ожидаемы, поскольку эти республики, в частности Южная Осетия, освобождённые и защищённые Москвой от агрессии Грузии, естественно, нуждаются во всесторонней поддержке нашей страны. Завершением этой поддержки и полному обеспечению безопасности республики, её дальнейшему успешному экономическому развитию может способствовать воссоединение с Россией", — сказал специалист.

Также он подчеркнул, что присоединение Южной Осетии к РФ является частью объективного процесса. Этот сценарий стал ожидаемым, когда Грузия напала на данный регион, отметил эксперт.

"Политика Тбилиси в русле курса Запада, прежде всего, Соединённых Штатов. Как заявляли российские власти, на территории Грузии и Украины, некоторых других республик СНГ, находятся лаборатории по производству или научной разработке биологического оружия. Даже были случаи заболевания граждан Грузии, проживающих вблизи этих лабораторий. Позицию Грузии легко предсказать, но это не скажется на вхождение Южной Осетии в состав России", — заключил собеседник издания.

Ранее Бибилов выступил за организацию референдума по присоединению республики к России.

"В принципе в конституции Республики Южная Осетия всё предельно чётко расписано. Нам, конечно, надо спросить мнение народа, то есть сделать так, чтобы народ высказал своё отношение к тому, чтобы войти в состав России", — заявил Бибилов в программе "Соловьёв LIVE".