Президент Южной Осетии хочет провести референдум о вхождении в РФ

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за проведение референдума для вхождения республики в состав России.

"В принципе в конституции Республики Южная Осетия все предельно четко расписано. Нам, конечно, надо спросить мнение народа, то есть сделать так, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав России", — сказал Бибилов в эфире программы "Соловьев LIVE".

Он отметил, что это "не очень трудно сделать" и с этим важно не затягивать.

В среду, 30 марта Бибилов объявил о желании республики в ближайшем будущем войти в состав России. Президент подчеркнул, что объединение с Россией является стратегической целью Южной Осетии, которая считает РФ своей исторической родиной.

Ранее стало известно, что солдаты Южной Осетии направились в Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.