Правительство Болгарии отказалось платить за российский газ в рублях

Болгария заявила о своём отказе оплачивать российский газ в рублях. Позицию правительства страны чётко выразила официальный представитель Лена Бориславова.

"Позиция нашего правительства, которая координируется на европейском уровне, состоит в том, что мы не допускаем нарушение действующего контракта на поставки газа. В нём чётко говорится, что оплата производится в долларах или евро", — передаёт Nova её слова.

Ранее экономист и политолог Александр Дудчак спрогнозировал, что в ближайшее время будет происходить с курсом доллара и евро, и как на это повлияют расчёты за газ в рублях. Эксперт заметил, что рубль укрепится, если зарубежные партнёры пойдут на условия РФ и будут оплачивать газ в рублях.

В среду, 23 марта, российский лидер Владимир Путин объявил о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли.