Что будет с курсом доллара, евро и расчётами за газ в рублях – ответил экономист

Экономист и политолог Александр Дудчак спрогнозировал, что в ближайшее время будет происходить с курсом доллара и евро, а также как на это повлияют расчёты за газ в рублях.

Эксперт в беседе с ФАН заметил, что рубль укрепится, если зарубежные партнёры пойдут на условия РФ и будут оплачивать газ в рублях. Если же они откажутся, то это повлияет на курс валют в целом.

"Пусть пойдут по рынку, поторгуются, с другими продавцами поговорят, ещё раз убедятся… Если они откажутся, я думаю, паники будет больше. Если согласятся на торговлю в рублях, будет стабилизация", — высказался он.

Европейцы, отказавшись от расчётов в рублях, только усугубят нынешнее положение дел, в первую очередь для себя, а рубль при этом вряд ли ослабеет, резюмировал Дудчак.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков заявил, что рубль вполне может укрепиться до уровней, которые наблюдались перед началом спецоперации России на Украине. Такая вероятность существует, если улучшится геополитическая ситуация с переводом экспорта на рубли и частичным или полным отказом от накоплений резервов в долларах и евро.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Однако Запад воспринял это как акт агрессии и начал вводить санкции против РФ.