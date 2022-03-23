Володин: отказ от расчётов в долларах и евро за газ — историческое решение

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал решение президента России Владимира Путина об отказе от расчётов в долларах и евро за газ. По мнению парламентария, это историческое решение. Об этом Володин написал в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что без этого шага невозможно создать финансово-экономический суверенитет страны.

В среду, 23 марта, российский лидер объявил о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли. Напомним, что данное решение укрепило российскую национальную валюту, которая начала расти, в результате чего курс доллара опустился ниже 100 рублей.