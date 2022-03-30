Германия готовит "чрезвычайный план" из-за срыва поставок российского газа

Правительство Германии приступило к "чрезвычайному плану" из-за возможного прекращения поставок газа и других сырьевых товаров из России. Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе разговора с представителями прессы.

По его словам, план будет реализовываться в три ступени, первая из которых заключается в "мониторинге ситуации". Уже сейчас его ведомство будет создавать антикризисный штаб, который будет реализовывать последующие шаги в этом направлении.

Заявления Хабека прозвучали на фоне требования Кремля к переходу на рублевые расчеты при оплате поставок российского газа европейскими странами. Руководство ЕС и Германии подчеркивает, что данные контракты оговаривали доллары и евро как средства оплаты. Переход на другую валюту будет их грубым нарушением.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль примет только оплату в рублях. В случае отказа от данного предложения, Россия не будет поставлять газ Европе бесплатно.