Поставки российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" прекратились

Газопровод "Ямал — Европа" прекратил свою работу, и физические потоки газа в нём упали до нуля, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию от немецкого газового оператора Gascade. При этом два других российских трубопровода в Германии продолжают работу в привычном режиме, утверждают журналисты.

Это событие произошло на фоне заявлений руководства РФ о необходимости перевода российско-европейских расчетов за газ. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не будет "поставлять газ бесплатно" в случае отказа от подобного предложения.

Правительство Германии, Евросоюз и "Большая семёрка" ответили отказом на российское предложение. По их словам, изначальные контракты зафиксировали оплату за газ в резервных валютах. Переход на рубли будет грубым нарушением соглашения.