The Telegraph: швейцарцы меняют логотипы из-за буквы "Z"

Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance был вынужден поменять логотип, на котором была буква "Z". Как пояснили в фирме, люди "неправильно истолковывали" брендбук из-за спецоперации на Украине.

Согласно информации, руководство фирмы пояснило, что это временная мера и логотип вернут, когда закончится спецоперация на Украине.

"Временно перестаем использовать в наших социальных каналах букву "Z" в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости", — цитирует владельца фирмы The Telegraph.

Кроме того, как пояснили в страховой фирме, логотипом компании является белая буква "Z" на синем фоне. Но они вынуждены отказаться от "бренда" по причине того, что у них работает более 50 человек, которым клиенты высказывают недовольство из-за брендбука.