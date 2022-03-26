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Автор Валентина Севрюгина

Байден: Путин не должен оставаться у власти

Мир

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет сбросить действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал на пресс-конференции в Польше.

Байден: Путин не должен оставаться у власти

"Путин сказал, что хочет денацифицировать Украину — это циничная ложь, он хочет сбросить Зеленского, который еврей, который законно-избран, чей дед боролся с нацистской Германией", — заявил американский лидер с трибуны.

Помимо этого, он сказал, что Путин не должен оставаться у власти.

Также Байден добавил, что утверждения, что НАТО стремится дестабилизировать Россию, не соответствуют действительности. Он отметил, что это сугубо оборонительный альянс.

Ранее Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "мясником". Об этом он сказал во время своего визита в Польшу, где он встретился с украинскими беженцами.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина джо байден владимир путин владимир зеленский
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