Байден: Путин не должен оставаться у власти

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет сбросить действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал на пресс-конференции в Польше.

"Путин сказал, что хочет денацифицировать Украину — это циничная ложь, он хочет сбросить Зеленского, который еврей, который законно-избран, чей дед боролся с нацистской Германией", — заявил американский лидер с трибуны.

Помимо этого, он сказал, что Путин не должен оставаться у власти.

Также Байден добавил, что утверждения, что НАТО стремится дестабилизировать Россию, не соответствуют действительности. Он отметил, что это сугубо оборонительный альянс.

Ранее Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "мясником". Об этом он сказал во время своего визита в Польшу, где он встретился с украинскими беженцами.