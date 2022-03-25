Медведев назвал истинную причину русофобии на Западе

Бывший президент РФ, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что европейские лидеры специально выбирают русофобную риторику. Она им нужна, чтобы решить внутренние проблемы страны, отметил российский политик.

"Вне всякого сомнения, она (русофобная риторика. — Прим. ред.) определяется моментом, и все политические силы в Европе стараются воспользоваться этой ситуацией, скажем прямо, для достижения собственных внутриполитических целей", — объяснил Медведев в разговоре с РИА Новости.

В качестве примера проблем, с которыми пытаются таким образом справиться западные чиновники, зампредседателя СБ привёл кризис, выборы и попытки сформировать новые союзы. Выражения лидеров о России можно назвать жёсткими, переходящими грань добра и зла, подчеркнул политик.

"В качестве врага избрана наша страна", — сказал экс-президент РФ.

Ранее Медведев раскритиковал санкции Запада против бизнеса в нашей стране. Такие ограничения член СБ назвал "глупыми и дурацкими", поскольку они не могут оказать давление на российские власти.