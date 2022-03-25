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Автор Юлия Миленина

Медведев счёл "дурацкими" попытки Запада повлиять на российкую власть

Мир

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал "глупыми и дурацкими" попытки Запада повлиять на руководство РФ, ограничивая деятельность российских бизнесменов.

Медведев счёл "дурацкими" попытки Запада повлиять на российкую власть

В интервью РИА Новости политик отметил, что многие предприниматели из России оказались "без вины виноватыми". Тем не менее, подчеркнул Медведев, западные страны "ни на йоту" не способны изменить позицию властей через санкционное давление на бизнес.

Он также добавил, что бизнес и государство выполняют совершенно разные задачи.

"Поэтому расчёты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие", — заключил политик.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность введения санкций против "третьих стран". Американские политики признались, что им "неясно" влияние уже утверждённых ограничений на российскую экономику. При этом Белый дом намерен усилить давление.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий медведев
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