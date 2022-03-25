Медведев: Европа "хорохорится", заявляя о возможном отказе от газа из России

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев убеждён в том, что европейские страны "хорохорятся", заявляя о возможном отказе от российского газа.

По его словам, сейчас Европа продолжает покупать энергоресурсы из РФ. Как отметил политик, газ и нефть — это российские богатства, которые нужно продавать европейцам и азиатским партнёрам для получения прибыли.

"Раз в 70 лет происходит переориентация по всем энергоносителям. Я не знаю, что будет в 2050 году, что будет основным энергоносителем. К изменениям стоит готовиться и России тоже. Но сейчас нефть и газ — значительная часть наших доходов", — сказал Медведев в интервью РИА Новости.

Он добавил, что в текущих условиях решение поставлять газ за рубли является очевидным. Политик также призывал глав европейских государств искать возможности для оплаты топлива национальной валютой РФ.

Ранее Медведев назвал "слабое место" западных санкций против РФ. Он сообщил, что после их введения российское общество объединилось.