Медведев нашёл "слабое место" в западных санкциях против РФ

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, в чём просчитались западные политики, вводя санкции в отношении России.

По его словам, "слабое место" ограничений состоит в том, что Запад не понимает российскую ментальность, не разбирается в мироощущении русского человека. Он отметил в интервью РИА Новости, что после введения санкций в РФ произошло объединение общества.

"Они не понимают побудительных моментов, что, когда начинается такое давление — а это давление не на крупных предпринимателей, не на крупный бизнес, это давление на всех и каждого — происходит консолидация общества", — сказал Медведев.

Политик добавил, что многие россияне сейчас становятся "проводниками государственного курса".

Ранее Медведев назвал "дурацкими" попытки Запада повлиять на решения руководства РФ через санкционное давление на предпринимателей. Он напомнил, что бизнес и государство выполняют совершенно разные задачи.

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